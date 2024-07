La rivincita della Costiera con il re-wedding di Marta e Luigi di Persia | sembra il Pacha di Ibiza Un giubileo d’amore perchè a sposarsi sono bravi tutti…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) A tutelarlo come una riserva protetta è un’altra storia. In una conca incastonataSorrentina si celebra armonia e bellezza. Già Maurizio Marinella per i 110 annigriffe sartoriale di cravatte aveva aperto i balli nel Beach Club di Vico Equenze. E ritorna la dolce vita in. E tanta magnifica gente. Anche la stilista Luisa Beccaria celebro’ il traguardo di 30 anni di matrimonio nel suo feudo settecentesco di Castelluccio in Sicilia. Per Mariagiò Pisani sulla terrazza affacciata sul golfo un altare di rose andava a nozze con gli archi di violino. Re-marriage e ri/lancio del Giardino Romantico, Era finito in cattive mani e in cattive acque camorresche, confiscato, lo salva l’imprenditore Andrea Dotoli, l’occhio azzurro dalle grandi visioni, e riparte da zero.