Inter deludente nelle nazionali? Chiacchiere da bar | dati eloquenti

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una delleda bar più in vogaultime ore riguarda i giocatori dell’, che, secondo i rosiconi, mostrerebbero il loro livello lontano dall’impianto di Simone Inzaghi.da bar, appunto, come dimostrano iDA BAR – Lo sappiamo ormai, ogni scusa è buona per cercare di sminuire l’, il suo valore e il dominio nello scorso campionato. Con una vittoria, quella del ventesimo scudetto, che brucia ancora a diversi tifosi (e non solo) in Italia. Adesso l’ultima consolazione dei rosiconi è l’eliminazione dell’Italia da EURO 2024 per un motivo ben semplice: il famigerato “blocco”. Una scusa, per molti, di sottolineare come il valore dei giocatori nerazzurri sia inferiore a quanto mostrato e che siano soltanto esaltati dall’impianto di gioco di Simone Inzaghi.