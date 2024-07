Ilaria Salis e la casa popolare occupata? Uno su tre cosa si è scoperto in via Borsi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) «Adesso qua abita un'altra ragazza. Penso che lase le passino tra di loro, fra chi ha bisogno». Siamo sempre a Milano, in via Giosuè14: nel palazzo di proprietà dell'Aler, dove si trova l'alloggio che l'azienda sostiene sia stato occupato danel 2008, l'abusivismo continua a farla da padrone. E l'immobile occupato dall'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, per cui le sono stati chiesti 90mila euro di arretrati, è ancora abitato da inquilini che non ne hanno diritto. «La mia vicina è nuova. Questa è una ragazza che lavora in una pasticceria». A raccontare le vicissitudini di quell'appartamento è sempre la vicina diche ha confermato la presenza dellanello stabile prima dell'arresto in Ungheria. Ma le storie di illegalità non si fermano solo a quell'alloggio nella scala E del civico 14.