Il tuffo di Sole in mare | tartaruga tornata in libertà

(Di lunedì 1 luglio 2024) MARINA DI GROSSETO – IldiininIldiin. E’ riina Marina di Grosseto, la giovanemarina Caretta caretta curata al Centro di recupero di Grosseto. La cerimonia di rilascio di TartAè stata ospitata da Waterworld Surf, che ha messo a disposizione i propri spazi per poter organizzare l’evento, e si è svolta alla presenza della Capitaneria di Porto, dell’assessora Erika Vanelli per il Comune di Grosseto e dell’assessore Leonardo Marras per la Regione Toscana.è stata trasportata al largo con un mezzo messo a disposizione dalla Guardia costiera, accompagnato, nel primo tratto in, dagli allievi della Waterworld Surf sulle loro tavole da sup. Durante l’evento, si sono tenuti laboratori educativi per sensibilizzare il pubblico sulle varie minacce che le tartarughe marine devono affrontare e sulle loro abitudini riproduttive, data la coincidenza con la stagione di nidificazione.