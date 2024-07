Il restyling societario è così completato col direttore parmense al posto di Di Taranto Anche il dg Carra è già operativo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Col mese di luglio diventase probabilmente lo era già da qualche giorno)l’incarico del nuovogenerale Luca(nella foto), che prenderàildi Corrado Di, accasatosi a Cesena, come braccio destro di Tacopina nella sede di via Copparo. Nato a Parma, nel 2015 è stato scelto come amministratore delegato del club della sua città, contribuendo alla rinascita e alla scalata dalla Serie D alla Serie A in soli tre anni. Poi l’esperienza a Catania nel 2022, con ds Daniele Faggiano, e in qualità digenerale ha giocato un ruolo cruciale nel riportare la squadra siciliana tra i professionisti. "Ha un’esperienza ultradecennale nel mondo del calcio – ha detto di lui Joe Tacopina –, arriva da avventure in piazze importanti come Parma e Catania, ed ha una conoscenza approfondita con Dante Scibilia, che come sapete è una persona con cui mi confronto spesso ed è il nostro consulente per la parte finanziaria.