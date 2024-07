Il party abusivo sull’Isola delle Femmine a Palermo | Hanno fatto uno scempio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Vincenzo Di Dio è il direttore della riserva naturale – gestita dalla Lipu – in cui ricade l’Isola. Dopo la festa di compleanno abusiva organizzata da due gemelli, i medici Vito e Antonio Triolo, haun sopralluogo sull’isolotto in cui erano approdati, per il tramonto, un centinaio di invitati. E usa una parola per descrivere quanto osservato: «». Cicche di sigarette ovunque, lattine, bottiglie, decorazioni di plastica. Per giunta, la notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno – quando questi esponenti dellabene sono stati richiamati sull’isolotto – era in corso il periodo di nidificazione di specie protette. «Ci sono cartelli che dicono chiaramente che si tratta di area protetta, in cui l’ingresso è assolutamente vietato – spiega il direttore Di Dio -.