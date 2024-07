House Of The Dragon 2×03 il finale tra Rhaenyra e Alicent è assente nel libro ma era necessario per la serie

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ildel episodiodiOf Themette in scena un confronto diretto, il primo dopo molto tempo, che pone una di fianco all’altra le due “ex amiche” e aspirante regine,Hightower eTargaryen. Dopo la presa – incruenta – di Harrenhal da parte di Damon, infatti, il conflitto è sul punto di deflagrare in tutta la sua pervasività., intenzionata ad evitare fino all’ultimo ulteriori inutili spargimenti di sangue, si introduce, sotto travestimento, con l’inganno e l’aiuto di Mysaria, nel luogo di Approdo del Re doveè solita recarsi a pregare e, sotto minaccia di un pugnale, la costringe a non dare l’allarme. Avvertenza: seguono SPOILER importanti sull’episodio Il colloquio tra le due è teso ed emotivamente impattante;, infatti, scopre che il marito Viserys, in punto di morte, e credendo di avere accanto, ha sussurrato ‘Aegon’ non intendendo però riferirsi al proprio figlio Aegon II, bensì ad Aegon I, Il conquistatore, primo sovrano Targaryen, che ha unito Westeros sotto il potere dei draghi.