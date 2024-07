Gelati in vaschetta la classifica dei migliori | ecco quale scegliere al supermercato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fare una passeggiata in compagnia di un buon gelato artigianale è quanto di più rilassante nelle torride giornate estive, ma quando la pigrizia prende il sopravvento a venirci in aiuto ci sono i tantiindustriali che riempiono i freezer dei supermercati. Già abbiamo analizzato quelli più diffusi tra stecchi, coni e biscotti e se questi possono rientrare nella categoria "da passeggio"arrivare, in alternativa, le vaschette e i barattoli a rappresentare quelli "da divano". Una categoria appena inventata che, come per i precedenti, merita unadei più diffusi nei supermercati. Iinnei supermercati 1 Grom - Cioccolato Il più gustoso tra i barattoli è quello della famosa azienda torinese, che si apprezza per la sua immediatezza, ma soprattutto per la lista di ingredienti corta ed essenziale.