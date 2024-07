Furto a Penta | le autorità di Fisciano indagano

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unè avvenuto recentemente a, frazione di, dove dei ladri sono riusciti ad entrare in un’abitazione e a sottrarre denaro, oggetti personali e un’automobile. Come riportato anche da Salerno Today, l’episodio, su cui stanno indagando le forze dell’ordine, risale a qualche giorno fa. Nonostante l’allarme sia scattato all’interno della casa, i malviventi erano già riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle. Questorichiama alla memoria un episodio simile avvenuto pochi giorni prima a Mercato San Severino. In quell’occasione, una madre e suo figlio furono aggrediti da una banda di rapinatori, entrati nella loro casa con l’intento di depredare ogni oggetto di valore. Le indagini su entrambi i casi sono in corso, con leche cercano di stabilire eventuali collegamenti tra i due episodi.