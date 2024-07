Fabio Borghese chi è il marito di Angelica Donati figlia di Milly Carlucci? Sapete che ha una ex moglie e figli?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 1 luglio 2024)è ildi, ladi. In passato ha avuto anche una relazione con Claudia Gerini: ma cos’altro sappiamo di lui? Sulle nozze si era pronunciata anche la conduttrice di Ballando con le Stelle, che nella sua intervista di Chi aveva dichiarato quanto segue: “Io sono una molto emotiva. Sono sensibilissima, il sangue freddo non mi appartiene, ma se sei il capo di un gruppo e sei il direttore artistico, non puoi lasciarti andare, devi dare sicurezza e tenere la barra dritta”. Di recente, poi, dopo il fatidico sì di fronte all’altare,ha condiviso una foto insieme ai neo-sposini, augurando loro il meglio che la vita può offrire. Ma cosa sappiamo suldi suaha discendenze nobili e la sua famiglia è imparentata con Papa Paolo V! Per, comunque, questo non è il primo matrimonio: in passato ha avuto una relazione con un’altra famosa donna, che lo ha reso padre di tre