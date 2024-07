F1 Carlos Sainz | Ho ottenuto una vittoria e cinque podi quest’anno Nel 2025 potrei non avere quest’opportunità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Consistenza e costanza: sono stati questi gli ingredienti che hanno permesso adi conquistare ilo nel GP d’Austria di F1. Lo spagnolo ha saputo ben approfittare dei “bisticci” in pista tra Max Verstappen e Lando Norris, cogliendo un terzo posto che per l’andamento della gara era tutt’altro che atteso. La SF-24 ha dato conferma delle sue problematiche e il piazzamento è stato molto frutto delle circostanze. Bravoa farsi trovar pronto, aggiornando il proprio bilancio stagionale. A questo proposito, qualcuno in conferenza stampa ha fatto notare ail distacco in classifica generale di solo 15 lunghezze dal compagno di squadra, Charles Leclerc, pur avendo disputato una gara in meno per l’appendicite a Jeddah. L’iberico ha risposto così a questa domanda un po’ provocatoria.