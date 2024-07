Empoli a caccia di occasioni Si apre oggi il calciomercato Tra le trattative in entrata il grande ritorno di Mattia Viti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) di Simone Cionisiufficialmente il calcio mercato, ma ormai sono già diverse settimane che i telefoni dei vari dirigenti sono bollenti per i frequenti colloqui (qualcuno anche già di persona). E non fa eccezione quello del diesse azzurro Roberto Gemmi, chiamato a un duro lavoro per mettere a disposizione di Roberto D’Aversa, allenatore scelto per il dopo-Nicola, ma che ancora ufficialmente non è a libro paga in attesa della rescissione del tecnico piemontese (trae domani sono attese novità), una rosa più vicina possibile alle esigenza dell’ex trainer di Sampdoria e Lecce. La trattativa inpiù vicina in assoluto a sbloccarsi è quella di Sebastiano Esposito con Inter edche hanno già trovato l’accordo per la formula, un prestito con diritto di riscatto, ma resta da decidere la cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 6 milioni di euro.