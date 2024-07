E’ sempre Cartabianca | domani su Rete4 l’ultima della stagione La Berlinguer sulle elezioni francesi i confronto Biden-Trump e le disparità sociali in Italia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 1 luglio 2024), martedì 2 luglio, in prima serata su Retequattro, ultimo appuntamentocon “È”, il programma Videonews di Bianca. Al centropuntata i temi che animano il dibattito politico con particolare attenzione agli equilibri internazionali, dalla scelta dei nuovi vertici europei ai risultati del primo turno dellefino alla complessa situazione degli Stati Uniti, dove la corsa alla Casa Bianca è segnata in maniera decisiva dal duello tra Joee Donald. Focuseconomiche che caratterizzano il nostro Paese: da un lato chi si appresta a trascorrere un’estate extra lusso, circondato da paesaggi unici e dai migliori comfort, dall’altro le migliaia di lavoratori costretti a grandi fatiche nei campi, pagati pochi euro l’ora e in condizioni indegne.