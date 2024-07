Dibattito Biden-Trump | quella che è vecchia e davvero decrepita è la democrazia Usa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Che cosa èandato in scena, giovedì notte ad Atlanta, negli studi televisivi della Cnn? La prima risposta è, ovviamente,che, tra lacrime di sconforto o grida di gioia, già si è potuta leggere un po’ dovunque in queste ultime ore. Il primo (e forse ultimo)televisivo tra Joee Donaldsi è risolto in una catastrofica disfatta per il primo e, conseguentemente, in un totale (qualcuno addirittura pensa definitivo) trionfo per il secondo.è, fin dalle primissime battute, apparso vecchio e fragile, a tratti poco più (o poco meno) d’una spettrale riproduzione della caricatura di vecchio demente che la propaganda repubblicana va di lui diffondendo da, in pratica, ancor prima che mettesse piede alla Casa Bianca.