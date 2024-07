Casa dell’Energia | uno sportello per orientarsi nel mercato libero di energia e gas

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 1 luglio 2024) Consulenza e assistenza perneldielettrica e gas. A garantirli è ladi via Leone Leoni che ha consolidato il servizio dellocon l’obiettivo di fornire ai cittadini un punto di riferimento direttamente nel cuore della città a cui rivolgersi per ricevere informazioni utili e suggerimenti concreti sulla fine deltutelato fissata da oggi 1 luglio. Questa situazione prevede la prossima assegnazione per gli utenti di un operatore di ufficio attraverso il regime transitorio del Servizio a Tutele Graduali che accompagna verso la completa liberalizzazione delfissata al 31 marzo 2027. «Viviamo un passaggio epocale per i consumatori – spiega Fabio Mori, fondatore e direttore della