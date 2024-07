Casa Bianca onnipotente? Ecco perché la decisione della Corte Suprema su Donald Trump consentirebbe ai presidenti Usa perfino di assassinare un rivale politico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laamericana sul casopotrebbe aver dato il via a poteri straordinari in mano a tutti idegli Stati Uniti durante il proprio mandato. Uno in particolare potrebbe essere quello di poter ordinare ai Navy’s Seal diun, ritrovandosi immune da un eventuale processo. Questa supposizione è presente, scritta nero su bianco, nel documentoamericana pubblicato oggi, lunedì 1° luglio 2024, nei parerigiudice Sonia Sotomayor a pagina 96: «Orders the Navy’s Seal Team 6 to assassinate a political rival? Immune». Sonia Sotomayor, giudice in carica dal 2009 durante la Presidenza Obama, ha espresso nei suoi pareri un netto dissenso sulla