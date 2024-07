Calciomercato Napoli Manna vuole chiudere altri due colpi dopo Marin | i nomi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Giovanniè al lavoro per mettere a disposizione, quanto prima, ad Antonio Conte una rosa di livello: ilspinge perdueRafa. Ilestivo ha il suo via ufficialmente e in casasi respira già da tempo aria di rivoluzione: tanti iin entrata, ma molteplici anche quelli in uscita, previsti per questa sessione di mercato, che vede già molto attivo il neo dirigente azzurro Giovanni. Quest’ultimo ha il compito di regalare ad Antonio Conte un organico quanto più di livello possibile, oltre che completo in quelle che sono le esigenze tecnico – tattiche dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. È attesa per il primo colpo, rappresentato da Rafa: questi giorni dovrebbero essere quelli decisivi per l’ok definitivo dal Real Madrid, con cui evidentemente si sta ancora trovando la quadra sugli aspetti ecoci dell’affare.