Calcio Trionfo della Vigor Senigallia nella 38 edizione del torneo di calcio giovanile Nando Cleti

(Di lunedì 1 luglio 2024) La squadra di Grilli batte 2-1 il Tolentino, in gol Ben Omar, Alessandro e Emanuele Romagnoli. Per i rossoblù è il quartonelMACERATA e, 1° luglio 2024 – Gli Esordienti 2011vincono il. La competizione organizzata dalla Maceratese si è conclusa con la vittoria deiini in finale per 2-1 sul Tolentino allo StadioVittoria di Macerata. Alil punteggio viene calcolato in base ai punti conseguiti nei tre tempi di gioco, infatti la formazione disi è aggiudicata la prima frazione mentre gli altri due tempi sono terminati in parità senza reti. Nel 2-1 del primo tempo a segno Ben Omar per i rossoblù, quindi pareggio di Emanuele Romagnoli ed il gol decisivo di Alessandro Romagnoli.