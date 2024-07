Bologna Ultima Generazione | Bloccato il tour de france in sostegno ai giovani palestinesi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024): Contro lo sportwhasing dell’ Israel Premier Tech, la squadra israeliana che partecipa al Tuor Questo pomeriggio, durante la tappa deldeche ha toccato, cinque persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di, hanno occupato la strada sotto il ponte della stazione Mazzini, sedendosi, incatenandosi tra loro e versandosi addosso e al suolo della vernice rossa, a simboleggiare il sangue di chi in questo momento sta morendo in Palestina, ucciso dall’ IDF (Israel defence force, l’esercito israeliano) e dalla complicità dei governi occidentali, come il governo italiano. Nel frattempo, persone dell’organizzazione deihanno calato dal ponte uno striscione con scritto “Long live palestinian resistance/ globalizetheintifada /freegaza”, mentre altre hanno sventolato bandiereal traguardo.