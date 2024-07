Bologna Sartori | Zirkzee? Non sarà facile trattenerlo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Giovanni, responsabile area tecnica del, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb da Rimini. Ecco le sue dichiarazioni: “Il premio è ale non a Giovanni, anche se lo ricevo io. Sono la punta della piramide ma chi se lo merita sono i nostri collaboratori che lavorano sempre sotto traccia e mi sento di condividere con loro”. Cambierà qualcosa con la Champions League?“Il lavoro rimane sempre uguale, cambierà molto la gestione della settimana e in questo deve essere bravo l’allenatore. Però Vincenzo Italiano è esperto, negli ultimi anni a Firenze ha sempre fatto le coppe e confidiamo nella sua capacità e bravura”. Quali le prime impressioni che le ha lasciato Italiano?“Vincenzo è sempre stato la nostra prima scelta, lo conoscevo perché l’avevo avuto al Chievo come giocatore per due anni e mezzo.