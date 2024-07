Besiktas irrompe su Hermoso | il Napoli rischia di perdere il colpo a zero

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilsi inserisce nella corsa per Mario, offrendo un ricco contratto triennale. Ildeve decidere entro questa settimana. Ildi veder sfumare l’acquisto a parametrodi Mario. Il difensore spagnolo, da ieri svincolato, è nel mirino degli azzurri ma la trattativa potrebbe complicarsi a causa di un’inaspettata concorrenza. Calciomercato: ilsi inserisce perSecondo quanto riportato dal portale turco Haberturk, ilsarebbe piombato su, offrendo al giocatore un ricco contratto triennale. Il club turco sogna di chiudere un doppioin difesa, puntando anche su Hummels, altro nome accostato alnelle scorse settimane. Al momento, ilsembrerebbe in vantaggio nella corsa al difensore ex Atletico Madrid.