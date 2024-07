Berrettini la paura fa 13 | questa proprio non ci voleva

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 1 luglio 2024), che disastro: è la cosa peggiore che potesse accadere. Tutto d’un tratto potrebbero diventare 14. I bookmaker non escludono che possa accadere. Ritengonoipotesi meno probabile delle altre, forse, ma non del tutto irrealizzabile. Perché Matteo, si sa, si accende all’improvviso, ogni volta che calca il palcoscenico sul quale, tre anni fa, ha brillato come mai aveva fatto prima nel corso della sua carriera. Il sorteggio di Wimbledon non è stato benevolo con Matteo(LaPresse) – Ilveggente.itNon vinse Wimbledon, ma il popolo azzurro lo riaccolse in Patria con lo stesso affetto e lo stesso entusiasmo che sono stati riservati a Jannik Sinner quando, nello scorso mese di gennaio, ha conquistato il suo primo Slam.