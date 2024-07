Bardella primo ministro in pectore ma Macron e la sinistra gli sbarreranno il passo Il commento di Malgieri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 luglio 2024) E ora alla conquista della maggiorana assoluta. Il numero magico è 289, ma potrebbe mancare pochissimo al Rassemblement National per acquisirlo. I giochi sono intricati, tuttavia la vittoria sembra a portata di mano se si considera che al momento un francese su tre ha votato per Marine Le Pen e Jordancandidato in. Ma se l’appello di Emmanueldovesse concretizzarsi, vale a dire agevolare i candidati dellaal ballottaggio dove il suo partito non potrebbe riuscire ad eleggere candidati, il solito escamotage della desistenza insomma, per RN la partita sarebbe persa o quasi: molto, come sempre, dipenderà dai numeri che il blocco anti lepenista riuscirà a mettere insieme con quelli di Ensemble die quanti consensi il Rassemblement eroderà ai centristi post-gollisti che al secondo turno non parteciperanno visto che pochissimi di loro hanno superato la soglia del 12,5%.