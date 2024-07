Ammazzato per una Croce al collo Orrore in Germania 20enne massacrato per strada da gruppo di musulmani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laè stata sconvolta da un orribile fatto di cronaca che si è verificato presso la cittadina di Bad Oeynhausen, nella Regione Nord Occidentale del Paese. Un ragazzo di 20 anni di origini greco polacche, Philippos Tsanis, è stato brutalmente ucciso dopo essere stato circondato da undi ragazzimentre si trovava in. Il giovane aveva appena partecipato alla festa di laurea della sorella e stava camminando con alcuni amici. Improvvisamente, undi una decina di persone li ha circondati. Gli amici della vittima sono riusciti a fuggire, mentre Philippos è stato aggredito brutalmente e picchiato con ferocia. Secondo le prime ricostruzioni, a sferrare i colpi fatali sarebbe stato un 18enne di origine siriana, che come riferito dalla stampa tedesca aveva già precedenti per episodi di violenza di questo tipo.