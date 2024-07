Allerta meteo per domani 2 luglio Rischio forti temporali | dove

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una perturbazione, in arrivo dall’Europa centrale, porterà, dalle prime ore di martedì 2, un nuovo peggioramento delle condizionirologiche su gran parte delle regioni peninsulari, con precipitazioni, in prevalenza temporalesche, in particolare sulle aree interne ed adriatiche del centro-sud. Previsto, inoltre, un rinforzo della ventilazione dai quadranti nord-occidentali, con effetti maggiori su Sardegna, Sicilia ed estreme regioni meridionali, associata a un generale calo delle temperature. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata digialla sul Veneto, parte di Toscana e Umbria, sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basificata e su parte della Calabria.