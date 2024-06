Teatro Parioli 24 25 | in cartellone il nuovo direttore artistico Massimiliano Bruno Raoul Bova Ale e Franz

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 30 giugno 2024) Ilha presentato la stagione 2024/2025: inil, Ale e, Daniele Pecci, Gianmarco Tognazzi, Massimo Ghini, Riccardo Rossi e tanti altri Tredici spettacoli, appuntamenti per famiglie, eventi, il tutto per un’unica emozionante stagione teatrale a Roma, quella delCostanzo che quest’anno presenta la sua quarta stagione. Riconosciuto dal MIC quale Centro di Produzione, il– rilevato tre anni fa da Michele ed Enzo Gentile e da Giovanni Vernassa, con il sostegno di Banca del Fucino – vede quest’anno un avvicendamento, con Giovanni Vernassa che passa il testimone alsocio Fabrizio Musumeci, imprenditore affermato nel settore del turismo e della comunicazione, entra a far parte della famiglia delCostanzo, mettendo a disposizione la sua grande esperienza gestionale; sarà infatti ilCommerciale del