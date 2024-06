Riconoscimento per il Golfo La Bandiera Blu sventola ancora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Follonica (Grosseto), 30 giugno 2024 – Per il venticinquesimo anno consecutivo Follonica riceve laBlu e nella serata di venerdì è stata issata in piazza a Mare dall’Amministrazione comunale in presenza delle Forze dell’ordine, della Lega Navale e dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia. Anche quest’anno Follonica è stata quindi riconosciuta dalla Foundation for Environmental come località turistica balneare che rispetta i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio e delle acque. "Inizio con il ringraziare tutti i presenti, – dichiara il sindaco della città delMatteo Buoncristiani, in una delle sue prime uscite con la fascia tricolore – le autorità, le associazioni e gli imprenditori del settore del turismo per essere qui con noi.