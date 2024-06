Ordine d’arrivo Tour de France 2024 seconda tappa | arriva la fuga e vince Kévin Vauquelin Pogacar 14 e maglia gialla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Lagià alladelde. Sul traguardo di Bologna ad alzare le braccia al cielo è(Arkéa – B&B Hotels), uno degli undici attaccanti che hanno caratterizzato lagiornata italiana della Grande Boucle. Gruppo che si è subito disinteressato, con il vantaggio che è salito oltre i nove minuti prima di una fiammata della Lotto Dstny nei pressi del capoluogo emiliano, durata però tropo poco per rimettere in discussione il risultato. L’azione decisiva ilse l’ha messa a segno sulle prime rampe dell’ultimo passaggio sul San Luca, dove ha lasciato sul posto gli ultimi tre compagni d’avventura involandosi attraverso due ali di folla prima allo scollinamento, poi agli ultimi diecimila metri in picchiata su Bologna.