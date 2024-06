LIVE F1 GP Austria 2024 in DIRETTA | corpo a corpo furibondo tra Verstappen e Norris!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA E’ SUCCESSO A LECLERC E PERCHE’ SI TROVA NELLE RETROVIE 56° giro/71 Non mollae torna a 9 decimi. Sa che è troppo importante poter utilizzare il DRS 56° giro/71approfitta di un paio di doppiaggi per scappare via. Torna sopra il secondo il vantaggio su. 55° giro/71QUASI TAMPONA! Battaglia furibonda. 54° giro/71 7 DECIMI! Orapuò utilizzare il DRS e provare l’attacco suEntrambi hanno gomme medie. 54° giro/71 TUTTO RIAPERTO! Tra la frittata ai box e l’errore in pista,adesso ha solo un secondo di vantaggio su! 53° giro/71 I meccanici della Red Bull hanno perso tempo nel montare la gomma posteriore destra. 53° giro/71 Quarto pit-stop nella gara da incubo di Leclerc.