Ginnastica artistica l’Italia vince il preolimpico a Troyes | Bartolini e compagni travolgono la Gran Bretagna

(Di domenica 30 giugno 2024)ha vinto la gara preolimpica dimaschile andata in scena a(Francia). Gli azzurri si sono imposti con il punteggio complessivo di 253.650, infliggendo quasi sette punti di distacco a una fallosa(246.950), ancora più attardate Svizzera (241.600) e Germania (238.700). La nostra Nazionale era capitanata da Nicola, affiancato da tre big come Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati e Carlo Macchini (protagonisti negli ultimi due Europei, chiusi con l’oro e il bronzo a squadre), oltre che da Edoardo De Rosa e Lay Giannini. Mario Macchiati ha concluso al terzo posto sul giro completo con il riscontro di 82.350 alle spalle del kazako Milad Karimi e del britannico Joe Frazer. Si trattava di un test importante per i nostri portacolori, che il prossimo weekend saranno impegnati ai Campionati Italiani Assoluti, in programma a Cuneo: al termine di quelle gare il DT Giuseppe Cocciaro annuncerà il quintetto che rappresenteràalle Olimpiadi di Parigi 2024, dove i Moschettieri proveranno a battagliare per salire sul podio nel team event.