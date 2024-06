F1 Max Verstappen | Incidente sfortunato non mi sono mosso in frenata Oggi abbiamo sbagliato tutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Nonostante due pit-stop pessimi, una foratura ed un quinto posto finale, Maxarchivia una domenicasommato positiva per la sua marcia verso il quarto titolo mondiale piloti consecutivo in Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha guadagnato infatti 10 punti sul secondo e terzo della classifica generale, allungando a +81 su Lando Norris (ritirato) e +87 su Charles Leclerc (fuori dalla zona punti dopo aver danneggiato la macchina al via). Il leader della generale si è reso protagonista di un duello rusticano per la vittoria con l’amico Norris, terminato con una doppia foratura al 64° giro dopo un contatto in staccata provocato (secondo il Collegio dei Commissari, che hanno inflitto una ininfluente penalità di 10? a) da un lieve cambio di traiettoria del nativo di Hasselt.