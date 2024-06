Capelli biondi | dal sunflower all’it girl blonde tutte le sfumature dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 30 giugno 2024) Sono ii protagonisti indiscussi dell’estate, perfetti interpreti di quella voglia di schiarire che con la bella stagione coinvolge un po’, star comprese. L’ultima a cedere alla tentazione, in ordine di tempo, è stata Julia Roberts, tornata bionda dopo ben sette anni.come Julia Roberts A mettere mano alla chioma dell’eterna Pretty Woman ha pensato Kadi Lee, colorist del salone californiano Highbrow Hippie, in collaborazione con Serge Normant, storico hair stylist dell’attrice. Un cambiamento ottenuto con diverse sedute – ha fatto sapere il suo ideatore. In certi casi, del resto, occorre pazienza per non compromettere la fibra.