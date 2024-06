Sono quasi 14 mila le domande presentate per il bando Nidi Gratis 2024 2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024) Arezzo, 29 giugno14leper il. Per la precisione,stati 13911 i nuclei familiari a presentare richiesta di contributo per la frequenza gratuita di servizi per l’infanzia 0-3 anni. Ilper il secondo anno di operatività della misura si è chiuso ieri sera. Era stato aperto lo scorso 29 maggio. Ora gli uffici regionali procederanno alla verifica dell’idoneità delle. Esprime soddisfazione il presidente Giani, che sottolinea come “la misura, introdotta dall’attuale amministrazione è molto sentita da famiglie e nuclei familiari, e costituisce sempre di più un cardine che qualificano le politiche sociali della Toscana”. “Nella seconda annualitàanche aumentati sia i Comuni sia le strutture educative aderenti al progetto” – conclude il presidente rilevando che839 iaderenti “una quota vicina alla copertura totale del servizio esistenti” e 230 su 273 i Comuni che hanno voluto essere coinvolti.