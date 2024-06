La crema solare coreana è la base della sunscreen theory

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) I prodotti skincare coreani sono ormai un must have nella beauty routine di tantissime creators, ma anche normalissime consumatrici. È infatti nota ormai già da diversi anni l’efficacia delle tecniche di skincare asiatiche, che apportano tantissimi benefici alla pelle sia nell’immediato, che nel lungo periodo. E non è un mistero che uno degli step veramente fondamentali di questa routine sia proprio la. Basta infatti fare un rapido giro su tutti i social, dai tutorial YouTube ai reels di Instagram a Tik Tok, per capire quanto sia importante applicare la protezione tutti i giorni. Anche se ci sono tantissime teorie contrastanti in merito (ne abbiamo parlato qui), continua a essere uno step di fondamentale importanza soprattutto prima e durante l’esposizione al sole.