Giulia Innocenzi al BCT | Food For Profit ha cambiato le abitudini alimentari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il pubblico ha accolto il documentario-inchiesta in maniera incredibile, voleva sapere d da dove veniva carne latte e formaggio che mangiamo ma soprattutto cosa c’è dietro, i finanziamenti, gli appoggi dei lobbysti ai politici”. Il documentario dell’anno ha il volto e la firma di, ‘For’ ha sbancato e non solo in termini meramente di audience, ma ha fatto ben altro, haledella gente. Al BCT, intervistata da Gabriele Parpiglia,ha raccontato il suo documentario: “All’inizio peròè stata dura riuscire a convincere l’industria del cinema sull’uscita del film, perché era un film che nessuno voleva, un tabù quasi insormontabile” ha dichiarato