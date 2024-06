Germania la marcia degli 80mila contro l’Afd | scontri con la polizia al congresso dell’estrema destra a Essen – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 29 giugno 2024) Sono decine di migliaia le persone che oggi, sabato 29 giugno, si sono ritrovate a, in, per protestarel’avanzatatedesca di Afd. Fra di loro anche un migliaio di manifestanti di estrema sinistra, che hanno intonato corile forze dell’ordine e si sono scontrati con la, presente in forze nonostante gli impegni concomitanti per gli Europei di calcio. Nella cittadina della Renania settentrionale è in corso ildi Afd, che con il 16% ottenuto alle elezioni europee di inizio giugno ha superato i socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz ed è diventato il secondo partito più votato del Paese. I due leader uscenti, Tino Chrupalla e Alice Weidel, sono stati riconfermati alla guida del partito di ultrarispettivamente con l’82,72% e il 79,77% dei voti.