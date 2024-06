Daria D' Antonio e la luce come un' esperienza di vita L' intervista alla direttrice della fotografia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 29 giugno 2024) "L'AI? Non può competere con il valore dei nostri sbagli", e ancora "Il cinema italiano deve ripartire dai nuovi talenti". Mezz'ora al telefono conD', autricetra i membri firmatari del nuovo collettivo Chiaroscuro, che riunisce tutti i professionisti. "Parlo molto, se non mi fermo più, dimmelo pure!", ci ripete, tra una domanda e l'altra, una delle più influenti direttriciitaliane,D'. Se, per lei, la "è un'emotiva", ha tradotto i colorisua Napoli per Paolo Sorrentino (prima con È stata la mano di Dio, poi con Parthenope), ha lavorato con Cristinancini in Tornare e poi con Fabio Mollo per il bellissimo (e sottovalutato) Il padre d'Italia, oltre che con Jasmine Trinca, nel film d'esordio Marcel!.