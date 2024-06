Belen si espone su Chiara Ferragni | Se sbagli è giusto pagare ma…

Leggi tutta la notizia su novella2000

(Di sabato 29 giugno 2024)Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto e ha commentato non solo il caso Pandoro ma anche ciò che ne è scaturito nei confronti di, con commenti al veleno da parte del web. Ospite del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, la conduttrice ha fatto sapere di non leggere i commenti negativi sui social, anche se le dispiace scoprire che almeno l’80% di questi arriva da delle donne. Un qualcosa di cui non si spiega.“Penso, per esempio, a quello che è capitato a: indipendentemente dal fatto in sé e considerando che senelle sedi competenti, vedere tutto l’odio e le cattiverie che le sono arrivate fa male. Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio”.