Travolti da auto mentre fanno skiroll | gravi due turisti austriaci a Valfurva

(Di venerdì 28 giugno 2024)(Sondrio) – Duesono ricoverati in condizionidopo un incidente lungo la statale 300 a. I due, entrambi di 47 anni, sono stati investiti da un'si stavano allenando con i roller da. L’allarme è scattato questa mattina, venerdì 28 giugno, poco dopo le 11. I duesono statiin un tratto in cui probabilmente erano affiancati uno all'altro, secondo quanto ha riferito il conducente della vettura che li ha visti all'ultimo momento senza riuscire a evitare l'urto. I soccorsi sono scattati in codice rosso e un'ambulanza ha trasportato il meno grave dei due all'ospedale Morelli di Sondalo,quello che ha riportato i traumi più seri è stato trasferito d'urgenza con un elicottero di Areu all'ospedale Morelli di Sondalo.