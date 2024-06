Svizzera-Italia le parole di Spalletti alla vigilia degli ottavi di Euro 2024 | dove vederla in Tv

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 28 giugno 2024) È arrivato il momento per l’di Lucianodi dimostrare di essere all’altezza delle pretendenti di. Da ora in poi non c’è più appello: gli azzurri sfidano laneglidi finalepei in Germania, all’Olympiastadion di Berlino. Un impianto che evoca i dolci ricordi della finale mondiale vinta nel 2006, ma che appartengonoNazionale di un passato ormai troppo lontano. Per gli attuali campioni in carica della competizione comincia il percorso a eliminazione diretta, dal quale non si può più tornare indietro. Dopo aver evitato una clamorosa uscita dal torneo al girone grazie al gol di Mattia Zaccagni, all’ultimo respiro della sfida con la Croazia (senza il quale non ci saremmo qualificati nemmeno tra le migliori terze) l’ha scongiurato nel suo lato del tabellone alcune delle maggiori favorite per la vittoria finale come Francia, Spagna, Germania e Portogallo.