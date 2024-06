Ofner-Tabilo in tv | data orario canale e diretta streaming finale Atp Maiorca 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Alejandrose la vedrà contro Sebastiannelladell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in erba della cittadina spagnola. Prosegue la stagione fantastica del cileno, che è diventato il primo giocatore ad aver raggiunto almeno unasu tutte e tre le superfici nele si è garantito il debutto in top 20. A separarlo dal titolo troverà l’austriaco, che predilige altre superfici ma ha approfittato di un tabellone favorevole per farsi largo e approdare all’atto conclusivo.ha vinto l’unico precedente, ma secondo i bookmakers saràa scendere in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 29 giugno alle ore 15:00.