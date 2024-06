Meteo scatta l’allerta domani | ecco le regioni a rischio maltempo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 28 giugno 2024) Un’area depressionaria in movimento dalla Spagna al Centro Europa determinerà, nel corso della giornata di sabato 29 Giugno un rapido peggioramento delle condizioni sulle aree nord-occidentali del Paese, con precipitazioni che tenderanno a divenire da sparse a diffuse, assumendo prevalente carattere temporalesco e manifestandosi anche con fenomenologia molto intensa, sia dal punto di vista dei rovesci di pioggia o grandine che da quello delle fulminazioni e raffiche di vento associate. Per questo motivo per la giornata di, sabato 29 giugno, la Protezione civile ha emesso un’allertagialla peridraulico,idrogeologico e pertemporali su alcune zone del nord Italia. Nello specifico si tratta di Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia e Veneto.