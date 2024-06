Italia quanti cambi con la Svizzera | ben sei! Blocco Inter da 3 ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 28 giugno 2024) L’domani affronterà lanegli ottavi di finale di Euro 2024. Spallettierà ben sei giocatori, rispetto al pareggio contro la Croazia.composto da tre pedine. ULTIME – Cresce l’attesa per, ottavo di finale di Euro 2024. Dopo la qualificazione al 97?, la Nazionale azzurra punta gli elvetici, con fischio d’inizio alle 18 dall’Olympiastadion di Berlino. In merito alla partita pareggiata contro la Croazia, Spalletti, che ha parlato anche in conferenza stampa insieme al capitano Gigio Donnarumma,erà diversi giocatori e anche modulo. Si va verso sei, con tanti uomini che scenderanno in campo dal primo minuto. Del, dentro tre giocatori, anche se Alessandro Bastoni rimane comunque da valutare.