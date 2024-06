Caporalato Rocca convoca un tavolo alla Pisana | Tolleranza zero

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 28 giugno 2024) Roma, 28 giugno 2024 – Si è tenuto questa mattina presso la sala Tevere della Regione Lazio, il “operativo sulla sicurezza sul lavoro e il contrasto al fenomeno del”. Un incontro voluto fortemente dal presidente Francesco, che ha riunito in un’unica sede tutti i soggetti competenti con l’obiettivo di attuare azioni concrete nel contrasto ale agli illeciti negli ambienti lavorativi del settore agricolo e non solo. All’incontro hanno partecipato il commissario Straordinario di Governo per la Lotta alMaurizio Falco, il viceprefetto di Latina Monica Perna, il Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Mauro Nori, il sindaco di Latina Matilde Celentano. Alerano inoltre presenti i rappresentanti delle parti sociali – Cgil, Cisl, Uil e Ugl – e le associazioni datoriali – Coldiretti, Confagricoltura Latina, Confederazione Italiana Agricoltori, e gli assessori regionali all’Agricoltura, Giancarlo Righini, e al Lavoro, Giuseppe Schiboni.