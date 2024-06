Fonte : lanotiziagiornale di 3 giu 2024

Da parte nostra adotteremo tutte le misure necessarie per neutralizzare le minacce associate con questa escalation” Sull’Ucraina Putin è disposto a negoziare mentre l’Occidente no e si prepara a far cadere anche il tabù degli F-16 che potranno colpire in Russia Così, mentre crescono le difficoltà difensive dell’Ucraina, l’Occidente sembra sempre più deciso ad aumentare il proprio supporto a Zelensky in quella che appare come un’escalation decisa a tavolino.

Ucraina | Putin apre al negoziato l’Occidente no E si prepara a far cadere un altro tabù | gli F-16 potranno colpire in Russia