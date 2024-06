Tiro a segno Coppa del Mondo Monaco 2024 | nella carabina da 10 metri non riesce la rimonta nel ranking olimpico a Sofia Ceccarello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Niente da fare per, alla ricerca di una difficileneldellaad aria compressa da 10femminile nell’ultima gara valida per la classifica, quella della tappa dideldiin corso adi Baviera, in Germania: ci sarà la riallocazione della quota riservata all’Oceania e le dirette rivali non hanno tirato fuori prestazioni monstre, ma l’azzurra non è andata oltre la 41ma posizione in qualifica. La migliore tra le italiane è stata Martina Ziviani, 17ma, mentre Barbara Gambaro è giunta 63ma. In finale vince la cinese Huang Yuting, che beffa all’ultimo colpo, per un solo decimo di punto, la sudcoreana Ban Hyojin, battuta per 252.7 a 252.6, mentre chiude terza l’altra cinese Han Jiayu, eliminata con 231.