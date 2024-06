The Kolors ' la chiave del successo è nella sincerità'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Poteva sembrare difficile, forse anche impossibile, ma loro, The, l'hanno fatto di nuovo. Con Karma, il brano uscito un mese fa, sono di nuovo in vetta alle classifiche radio da due settimane. Un altro, un altro tormentone centrato, dopo Italodisco, che l'estate scorsa ha sbaragliato tutti i concorrenti ("a sorpresa, contro i mostri a tre teste"), e dopo il brano portato a Sanremo, Un ragazzo una ragazza. "Davvero non ce lo spieghiamo - racconta all'ANSA Stash, leader della band di cui fanno parte anche il cugino Alex Fiordispino alla batteria e Dario Iaculli al basso -. Ladel? Penso che stia arrivando qualcosa di sincero alle persone, un messaggio di genuinità". Il brano, che promette di tener banco durante l'estate, con il suo double tempo strizza ancora una volta l'occhio agli anni Ottanta, ispirato dal mondo degli A-ha e di Michael Sembello.