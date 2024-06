Tendenze capelli corti | l’anima Couture del nuovo Prada Bob

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 3 giugno 2024) Cercare di dare una definizione al tagliocaschetto è un’operazione assai difficile. Il mitico bob, prima classicamente alla francese, ha assunto negli ultimi anni molte forme e pieghe, cambiando di volta in volta il suo nome. L’ultimo da osservare/copiare? Si tratta delBob, diffuso dall’attrice statunitense Joey King, sul red carpet della cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2024. Una concentrazione di stile ed eleganza, che affonda le sue radici in un’iconica sfilata della Maison milanese di moda a cui il taglio, deve il suo nome. In quell’occasione, per quella precisa passerella, molte modelle si tagliarono i