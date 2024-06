Solidarietà al Galluzzo a tavola con Lilt Firenze per aiutare la lotta contro il cancro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2023 - Laè servita in. Torna la rassegna di cene “Ilper la”, dall'11 al 16 giugno (ogni sera dalle ore 19) nell’Area Feste di viale Tanini a, per sostenere la Lega Italiana per lai tumori. Il ricavato delle cene sarà devoluto in particolare al servizio Camo-Centro Aiuto al Malato Oncologico, il servizio di assistenza domiciliare della. A cucinare e a servire pizze, primi e altri piatti saranno i volontari e il personale di. “La rassegna è un momento per stare in compagnia, per divertirsi, cucinare insieme e assaggiare specialità gastronomiche, ma è anche un'occasione per far conoscere le nostre attività e per sostenere i nostri servizi di prevenzione e cura.