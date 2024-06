Scavi archeologici di Ercolano | turista olandese firma la parete scampata alla furia del Vesuvio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Con l’avvicinarsi della bella stagione l’Italia viene invasa da turisti, non tutti però dotati di senso civico e di civiltà. Divenne famosa la “” di unbritannico che vandalizzò un muro del Colosseo incidendo le sue iniziali e quelle della fidanzata, con tanto di data. Un gesto gravissimo, di cui lui si scusò spiegando incredibilmente di non sapere che si trattava di un monumento così importante. Per un assurdo scherzo del destino, pochi giorni dopo successe una cosa simile: una 17enne svizzera incise le sue iniziali su un muro del Colosseo, ripetendo lo stesso sconsiderato e incivile gesto dell’altro giovane. Purtroppo di vandalizzazioni di patrimoni e monumenti italiani da parte di turisti incivili ce ne sono tanti e, nonostante tutte le raccomandazioni, episodi del genere continuano a ripetersi.